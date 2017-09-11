МИД Польши вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили - СМИ

Посла Украины вызвали в Министерство иностранных дел Польши, чтобы он дал объяснения по "делу Саакашвили", сообщил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, пишет "Радио Свобода".

Сариуш-Вольский назвал действия украинской власти нецивилизованными, в связи с чем хочет поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

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В комментарии польским СМИ евродепутат предположил, что украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об Ассоциации с ЕС", - отметил польский политик.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».