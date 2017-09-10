"Укрзализныця": Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, за другими пассажирами уже едут автобусы

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не имеет оснований для въезда в Украину, а других пассажиров этого поезда доставят в Украину автобусами, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Читайте такжеПассажиров "Интерсити", в котором находится Саакашвили, решили отправлять в Украину на автобусах«Поезд «Перемышль-Киев» задержался из-за лица, не имеющего оснований для въезда в Украину», - говорится в сообщении.

«Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 «Перемышль - Киев» сложилась из-за отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд. ПАО «Укрзализныця» для обеспечения перевозки предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по необходимому маршруту. Нужное количество автобусов уже отправилось к месту стоянки поезда «Перемышль - Киев», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, поезд сообщением «Перемышль - Киев», в котором находится лишенный президентом Украины украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили с группой народных депутатов, задерживается с отправлением уже на несколько часов.

Через громкоговоритель было объявлено, что состав не отправится из Перемышля, пока в нем находится Саакашвили.

Отмечается, что есть информация от Национальной полиции Украины о том, что в поезде «находится лицо, не имеющее разрешения на въезд на территорию Украины».

«Поэтому, руководствуясь законодательством, состав не отправляется, пока лицо не покинет его», - объявляют через громкоговорители в поезде.

Ранее сегодня в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.

Саакашвили ранее заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину. Также с ним едет его 11-летний сын. Он сообщил журналистам, что это было его личное решение ехать вместе с отцом.