Польша предупредила украинскую сторону о нарушении закона из-за задержки поезда – Саакашвили

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что польские власти предупредили украинских железнодорожников из экипажа поезда «Интерсити+» о нарушении польского законодательства из-за задержки отправления поезда из Перемышля в Киев.

Об этом он сказал журналистам в вагоне поезда, трансляция осуществляется в прямом эфире телеканала NewsОne.

Саакашвили утверждает, что задержка отправления поезда является нарушением польского законодательства. «Это уголовное нарушение. Они не могут взять в заложники всех пассажиров», - сказал политик.

По его словам, согласно польскому законодательству, экипаж поезда может быть задержан в Польше из-за нарушения местных законов.

«Поэтому они были предупреждены об этом. Таким образом, их теперь заставили отправить поезд в Украину», - сказал Саакашвили.

Он убежден, что в эту ситуацию вмешались лично министры внутренних и иностранных дел Польши и «предупредили украинскую сторону».

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Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии Саакашвили 10 сентября планирует вернуться в Украину.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.