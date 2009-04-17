У Тимошенко сегодня напряженный день
09:22, 17 апреля 2009Политика
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Большая пресс-конференция и внеочередной Кабмин
Сегодня в 12.30 состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя миссии Международного валютного фонда по Украине Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ и председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.
Кроме того, сегодня в 16.00 состоится внеочередное заседание правительства при участии представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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