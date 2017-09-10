Полиция заступила на ночное патрулирование возле пункта "Краковец" на Львовщине - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что вечером 9 сентября на ночное патрулирование возле пункта пропуска Краковец на Львовщине заступили патрульные полицейские и работники Яворовского районного отдела полиции.

«Во время инструктажа правоохранителей ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также оперативное реагирование на правонарушения», – говорится в сообщении на Facebook-странице МВД.

По предварительной информации, завтра вблизи пункта «Краковец» ожидается пребывание около трех тысяч человек, указывают правоохранители.

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«Полицейских ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также на быстрое реагирование и пресечение правонарушений. В то же время Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия – соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми», – указал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Как сообщал УНИАН, завтра к пункту пропуска «Краковец» на украинско-польской границе ожидается прибытие экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент лишил гражданства Украины.

Возле пункта пропуска собрались около 200 сторонников Саакашвили, чтобы завтра встретить его. Они заявили, что до Краковца завели несколько десятков «титушок» и ожидают провокации. Полиция возле пункта пропуска работает в усиленном режиме.