Украинских консулов в РФ на прошлой неделе дважды не пустили к похищенному 19-летнему украинцу

Украинские консулы на прошлой неделе пытались попасть в место содержания 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба в Краснодаре до официального подтверждения ФСБ РФ, но их не пустили.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Дипломат сказал, что консулы, которые изначально занимались поиском и установлением местонахождения пропавшего украинца, пытались попасть к нему в Управление ФСБ России до того, как это российское ведомство уведомило украинскую сторону об удерживании украинца.

В частности, по его словам, украинские консулы пытались это сделать 31 августа и 1 сентября, но «их не допустили».

«Официальное подтверждение мы получили сегодня, но это не значит, чем мы ожидали, когда мы получим официальное подтверждение. Консулы работали в России и Беларуси над вопросом установления местонахождения пропавшего гражданина Украины», - сказал Кирилич.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию об удерживании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране.

Впоследствии официальные власти Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

Сегодня, 7 сентября, Игорь Гриб сообщил УНИАН, что его сына удерживают в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Кирилич сообщил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в следственный изолятор в Краснодаре к Павлу Грибу.