Суд отменил "тупик Москаля" в Мукачево

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль обжаловал решение Мукачевского горсовета, в рамках которого ответвление улицы Трудовой переименовали в тупик Геннадия Москаля. Суд иск удовлетворил. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского районого суда Закарпатской области.

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Председатель Закарпатской областной государственной администрации 17 июля обратился к Мукачевскому горсовету с административным иском о признании незаконным и отмене решения горсовета Закарпатской области от 06 июля 2017 года №736 "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево".

Этим решением Мукачевский городской совет переименовал улицы Борканюка А., Бандеры С., и Шухевича Р. в улицы Мычки З., Гузара Л. и Шептицкого А. соответственно. Также пунктом 2 обжалуемого решения ответвлению улицы Трудовой присвоили название тупик Геннадия Москаля.

Свой иск Москаль объяснил тем, что такое переименование противоречит Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (далее - Закон) и оно осуществляется распоряжением председателя соответствующего областного государственной администрации.

"Кроме того, распоряжением председателя Закарпатской ОГА от 13.04.16 № 161 «О переименовании улиц в г. Мукачево», улица Локоты переименована в улицу В. Зайца, улица Галана - в улицу С. Бандеры, а улицу. Туряницы – в улицу Р. Шухевича. Данное предписание не обжаловалось и не отменялось в установленном законодательством порядке. Также в этом Законе указано, что юридическим лицам и объектам права собственности имя физического лица присваивается только после его смерти и только после проведения общественного обсуждения", - сказано в сообщении.

7 сентября Мукачевский горрайонный суд удовлетворил административный иск к Закарпатской ОГА.