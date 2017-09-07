НАБУ задержало подозреваемого по "делу Онищенко", которого искало больше года
Задержанному, имя которого НАБУ не разглашает, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 55 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали одного из подозреваемых в деле о хищении природного газа в Украине, известного также как "дело Онищенко", сообщает пресс-служба НАБУ.
Читайте такжеГлавного фигуранта "газового дела" Онищенко будут судить заочно из-за побега - руководитель САП"Эта личность скрывалась от следствия, систематически меняя место проживания - с лета 2016 года объявлено в розыск. Однако детективы НАБУ установили его местонахождение и 5 сентября задержали разыскиваемую личность", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, сегодня задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн грн.
Соучастника "газовой схемы" подозревают в совершении преступлений по семи статьям Уголовного кодекса, среди которых - участие в преступной организации, завладении чужим имуществом, отмывание и сокрытие доходов, полученных незаконным путем.
Как сообщал УНИАН, НАБУ ведет расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.
По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб более чем на 740 млн грн.
Всего следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Восемь из них, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.