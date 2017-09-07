Сегодня суд рассмотрит апелляцию прокуратуры по мере пресечения для Шуфрича-младшего

Апелляционный суд Киева 7 сентября рассмотрит жалобу столичной прокуратуры, которая будет настаивать, что мера пресечения в виде личного поручительства неспособна обеспечить надлежащее поведение Нестора Шуфрича-младшего. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Суд первой инстанции избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокурор настаивал на домашнем аресте", - напомнила она.

"В апелляционной жалобе прокурор среди прочего отметил, что не считает личное поручительство той мерой пресечения, которая способна обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", - сказала Максимец.

Судебное заседание должно начаться в 10:20.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, а не удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступит отец Шуфрича - народный депутат Украины.

26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали. В пресс-службе народного депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителем.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.