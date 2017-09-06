В "Видродженни" предлагают назначить перевыборы в Николаевский горсовет

Народный депутат группы «Партия «Видродження» Артем Ильюк предлагает парламенту назначить перевыборы Николаевского городского совета, передает пресс-служба партии.

Текст соответствующего Проекта Постановления №7057 «О досрочном прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов совета» опубликован на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта Постановления является прекращение полномочий депутатов Николаевского городского совета VII созыва и назначения внеочередных выборов Николаевского городского совета. Своё решение, Артём Ильюк аргументирует тем, что работа городского совета Николаева не эффективна и не направлена на развитие инфраструктуры, социальной и экономической сферы Николаева.

«Надоело смотреть, как некоторые депутаты городского совета, либо группа депутатов, издевается над жителями моего родного города. Есть прямые обязанности депутатов городского совета, как минимум ходить на сессии горсовета и выполнять свои служебные обязанности. Но, в последнее время, участилась такая практика, которая, на мой взгляд, наносит ощутимый вред моему родному городу: это некоторые депутаты (особенно фракция «Оппозиционного блока»), которые по любому поводу сейчас не посещают сессии городского совета. Это блокирует работу и не даёт возможности развивать Николаев», – написал в своей странице в Facebook Артём Ильюк.

Он также отметил, что со времени избрания Николаевского городского совета в 2015 году было проведено 23 сессии в режиме пленарных заседаний. В 90 процентах стенограмм пленарных заседаний зафиксировано нарушение ч.3 ст.15 Закона Украины «О доступе к публичной информации» и регламента Николаевского городского совета в части подготовки проектов решений и их обнародования.

«Я как депутат, представляющий Николаев в Верховной Раде, считаю, что депутаты должны не ждать его, а распуститься сами. Буду призывать депутатов парламента поддержать и проголосовать за этот Проект Постановления, и назначить перевыборы в городском совете, что бы люди смогли определить новых, достойных представителей в городском совете», – отметил Артём Ильюк.

Напомним, Проект Постановления №7057 «О досрочном прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов совета» был зарегистрирован 4 сентября.