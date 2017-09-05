Счетчик крутится: Луценко рассказал об учете взяточников на сайте ГПУ

На сайте Генпрокуратуры Украины установлен счетчик, который в режиме он-лайн будет вести учет выявленных фактов взяточничества и других коррупционных преступлений, а также количество переданных в суд соответствующих дел.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Вчера, пока был в командировке в Николаеве, счетчик прокрутился на три позиции: на взятке в 7 тысяч долларов были задержаны - председатель Гороховской РГА, председатель райсовета и начальник отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области. Сегодня по состоянию на 13.00 счетчик показывает уже на девять больше", - написал генпрокурор.

Среди них, отмечает Луценко, депутаты поселкового и областного советов, а также двое должностных лиц КГГА – заведующего хозяйством КП "Хозкомобслуживание" и начальника Управления административного и хозяйственного обеспечения КГГА. Последние задержаны в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции.

Также он добавил, что через два часа там добавился одиннадцатый задержанный - педагог с Донетчины за взятку в 8 тысяч гривень.

"Общая сумма взяток учтенных нами взяточников за эти неполные два дня – 74 000 грн и 10 500 долларов. Счетчик взяточников крутится, мы работаем!", - подытожил Луценко.