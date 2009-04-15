Ряды Нашей Украины готов покинуть еще один депутат

Заместитель главы фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) Руслан Князевич вчера заявил, что готов вслед за народным депутатом Ольгой Герасимьюк (НУНС) покинуть партию "Наша Украина" (НУ). "Еще несколько людей давно приняли решение выйти из партии, потому их публично пытались распять, поливали грязью и называли последними словами",– рассказал журналистам в Верховной раде господин Князевич подробности заседания президиума партии. Напомним, 13 апреля заседал президиум "Нашей Украины", на котором исполняющий обязанности главы исполкома Роман Безсмертный предложил рассмотреть вопрос о возвращении в партию семи депутатов, исключенных из НУ решением съезда в связи с тем, что в ноябре прошлого года они поставили свои подписи под коалиционным соглашением.

Впрочем, кроме госпожи Герасимьюк, заявившей о намерении выйти из партии после заседания президиума, и Руслана Князевича, никто из оставшихся членов НУ – депутатов НУНС – пока не готов покинуть партию. "Сначала мы должны провести политсовет партии и съезд. Когда съезд определит, каким образом будет развиваться партия, тогда я буду принимать решение,– сказал лидер фракции Николай Мартыненко.– Не нужно забывать, что я – глава киевской городской парторганизации и мне нужно будет держать ответ перед своими однопартийцами. Я вижу "Нашу Украину" как партию с демократическими традициями, но если ее будут превращать в филиалы "ецов" (партии "Единый центр") или в общество с ограниченной ответственностью, мне с такой партией будет не по пути".

Остальные члены НУ, состоящие в рядах коалиции, в частности Юрий Ключковский, Александр Третьяков и Эдуард Зейналов, пока не определились со своей позицией. "Этот вопрос я не буду комментировать!" – категорически заявил господин Ключковский, когда его спросили, будет ли он писать заявление о выходе из партии.

Коммерсантъ-Украина