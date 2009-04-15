Россия должна избавиться от синдрома «старшего брата»

России необходимо избавится от синдрома «старшего брата» по отношению к постсоветским странам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Людмила НАРУСОВА на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: "Законодательные аспекты информационного обеспечения национальных интересов России на международной арене".

«По отношению к сопредельным государствам, к бывшим республикам Советского Союза, у нас и в менталитете, и в политике сохранился синдром «старшего брата». Нравится нам это или не нравится, но наши соседи – это суверенные государства и разговорить с ними с позиции «я старший брат, а ты младший» не допустимо», - сказала Л.НАРУСОВА.

По ее мнению, такая политика вызывает реакцию отторжения у стран-соседей, что в конечном итоге негативно влияет на имидж России.

В качестве примера Л.НАРУСОВА напомнила, что несколько лет назад в Москве можно было увидеть биг-борды «Москва голосует за Януковича».

«Я себе представила, едешь по Манхеттену по пятой авеню и видишь плакат «Нью-Йорк голосует…» за ЗЮГАНОВА или ЖИРИНОВСКОГО… Что это такое? Если говорить о наших ошибках, то делать это надо откровенно», - сказала она.

Л.НАРУСОВА считает, что всегда надо просчитывать репутационные риски от таких «неумелых» действий.