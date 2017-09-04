Осень "под знаком реформ": Парубий назвал ключевые законопроекты новой сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в течение двух-трех недель парламент примет ключевые законопроекты по реформированию образования, медицины, пенсионной сферы и судебной системы.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Думаю, в ближайшие два-три недели мы должны пройти каждую из этих предложенных реформ и принять по ним решения", - сказал Парубий.

Он отметил, что "эта осень должна пройти под знаком реформ", при этом среди важнейших - реформа образования, реформа медицины, завершение судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента.

По словам Парубия, эти "пять реформ являются приоритетными на эту осень для рассмотрения в повестке дня сессии".

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Парубий подчеркнул, что все законопроекты, которые касаются реформирования, должны быть рассмотрены по полной процедуре, с рассмотрением всех поправок, хотя такой подход приведет к более длительному рассмотрению каждого из законопроектов.

Он отметил, что на сегодняшний день к законопроекту о медицинской реформе внесено 893 поправки, к законопроекту о реформе образования - 1700 поправок, из которых 600 отклонено, а к законопроектам, которые касаются судебной реформы, внесено почти 5 тыс. поправок, к пенсионной реформе внесено 2100 поправок.

"Понятно, что каждый из законопроектов и каждая из этих реформ может забрать день или даже несколько дней для полноценного рассмотрения всех поправок", - сказал председатель ВР.

Как отметил Парубий, завтра парламент должен начать пленарную работу с принятия образовательной реформы, то есть принятия во втором чтении проекта закона об образовании.

Он добавил, что сегодня звучат предложения в четверг рассмотреть или медицинскую, или судебную реформу. По словам Парубия, фракции и народные депутаты должны определиться по этому вопросу.