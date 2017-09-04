В пункте пропуска "Краковец" к прибытию Саакашвили собираются развернуть палаточный городок

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» накануне прибытия в Украину экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили 10 сентября будет обустроен палаточный городок. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член совета партии «Движение новых сил» Семен Кривонос, напомнив, что встреча с Саакашвили будет организована 10 сентября на пункте пропуска «Краковец».

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«Первая волна активистов и простых неравнодушных граждан, которые хотят встретить Михеила, будет 9 сентября в 10.00. Эта группа людей встретится во Львове возле окружной дороги и будет двигаться к пункту пропуска «Краковец». Люди с собой имеют палатки, спальные мешки, теплую одежду, питание, и будут двигаться преимущественно на собственных транспортных средствах», - сказал он.

«9 сентября мы начинаем разбивать лагерь непосредственно возле пункта пропуска «Краковец». Соответствующие сообщения в органы власти уже готовятся, уже поданы. У нас есть юридические основания начать исключительно мирную акцию, которая исключает любой прорыв государственной границы», - подчеркнул Кривонос.

По его словам, активисты будут все время оставаться в лагере, и никакого пересечения пункта пропуска законным или незаконным способом со стороны активистов не предвидится.

«10 сентября мы ожидаем прибытия в 9.00 в город Львов народных депутатов, журналистов... В 10.00 из города Львова мы начинаем движение организованной колонной в направлении пункта пропуска «Краковец», где продолжим наше мирное собрание, и будет встреча с той частью, которая уже разбила лагерь», - добавил Кривонос.

Член совета партии «Движение новых сил» Ольга Галабала заявила, что на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" 10 сентября, когда Саакашвили намерен вернуться в Украину, готовятся провокации. Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Мы ожидаем провокаций, мы ожидаем, что будет перекрыт пункт пропуска «Краковец». Такая информация к нам доходит из Львовской области, где власти готовят основные мероприятия по планированию этой операции... Возможно, будет перекрыта дорога на въезд в пункт пропуска «Краковец» в виде ремонтных работ», - заявила она.

«Мы понимаем, что провокации будут со стороны Радикальной партии, со стороны Ляшко (лидер Радикальной партии), Мосийчука (народный депутат от Радикальной партии), Кивы (лидер Социалистической партии Украины). По нашей информации, в восточных областях, в частности в Днепропетровской области, собираются отряды «титушек». Кроме того, собираются люди с удостоверениями «дружинников», их цель будет абсолютно понятна - спровоцировать там драку, спровоцировать какие-то столкновения», - сказала Галабала.

«Мы ожидаем провокаций со стороны власти. Но наша реакция будет - смех. С нарушителями пусть разбираются правоохранительные органы», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента Украины заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. 1 августа в интернете опубликовали указ за подписью Порошенко.

По словам народного депутата Антона Геращенко, указ был подписан из-за того, что Саакашвили предоставил недостоверные данные, в частности о судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также отметил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде. 6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.