Глава СБУ обратился к главе ФСБ: Вы понимаете, что Путин - не вечный?

Руководитель СБУ Василий Грицак обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с требованием прекратить заниматься организацией терактов на территории Украины. По его словам, Москва ищет повод начать полномасштабную военную операцию. Грицак в эфире телеканала «Прямой» заявил, что российские спецслужбы «в геометрической прогрессии» активизировали свою деятельность в Украине, передает РБК.

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​«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб», — сказал Грицак, отметив, что в результате этих атак «погибли десятки людей, много людей ранены».

По словам главы украинского ведомства, Россия, организовывая теракты, ищет повод для начала полномасштабной военной операции в Украине. Грицак призвал своего российского коллегу остановить такую деятельность.

«Вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны?», — заявил глава СБУ.