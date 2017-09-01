2 сентября Марина Порошенко посетит Житомирскую область с рабочим визитом

Завтра, 2 сентября, супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом посетит Житомирскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

В рамках поездки Марина Порошенко посетит школы с инклюзивной формой обучения. В 14.15 час. супруга Президента примет участие в открытии библиотеки в Житомирской ООШ №28, в 15.00 час. осмотрит состояние работ по обустройству библиотеки в городской гуманитарной гимназии №23.

Читайте такжеМарина Порошенко и Валентин Резниченко презентовали образовательный проект для детей с особыми потребностями

Также Марина Порошенко посетит гала-концерт музыкально-образовательного лагеря «Music Camp International», который состоится в 16.00 в Житомирском областном украинском музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги.