Нардеп Винник решил судиться с пограничной службой
Народный депутат пытается обжаловать действия пограничников, которые, исполняя определение Апелляционного суда.Киева, не выпускают за границу народного депутата.
Народный депутат от Блока Петра Порошенко, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник подал в Окружной административный суд Киева иск к Государственной пограничной службе.
Народный депутат пытается оспорить действия пограничников, которые, исполняя определение Апелляционного суда г. Киева не выпускают за рубеж народного депутата – должника до полного погашения 350 млн. грн. задолженности перед банком. На данный момент, задолженность депутата погашается путем принудительного взыскания 20% (около 3 500 грн в месяц) из заработной платы через аппарат Верховной Рады.
Заседание по рассмотрения иска скандального депутата-должника Ивана Винника назначено на 8 сентября. Дело будет рассматривать судья Григорович П.О.
Почти год Иван Винник пытается отменить определение Апелляционного суда г. Киева, обращаясь во все судебные инстанции, которые отказали народному депутату и оставили запрет покидать Украину в силе. До 2016 года народный депутат, который ранее вошел в рейтинг самых бедных нардепов, активно посещал дорогие европейские страны: Италию, Швейцарию, Австрию,Франция. Также секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны посещал Россию, правда, с какой целью, узнать не удалось.
Напомним, более трех лет ведется исполнительное производство по взысканию с секретаря парламентского комитета Ивана Винника долга перед несколькими украинскими и международными банками. Общая сумма задолженности 377 млн. грн. Ранее СМИ также писали, что секретарь парламентского комитета и ближайший соратник Сергея Пашинского успел переоформить все имущество на близких родственников и парламентских помощников и даже развестись с супругой.
Сейчас народный депутат проживает в особняке Сергея Пашинского на Липской 19/17, где расположен офис "Народного Фронта".
В начале прошлого года исполнителям удалось разыскать и арестовать катера народного депутата, а также продать через торги электронного аукциона СЕТАМ BMW нардепа. В 2016 году НАБУ заинтересовалось декларацией народного депутата, в котором он «забыл» указать владение долями в компаниям ООО «Азия Фудс», ООО «Узбекплодоовощторг», специализирующихся на оптовой продаже и экспорте сельхозпродукции, а также в разделе «финансовые обязательства» не указал 3,4 млн. задолженности за непогашенный кредит перед «Укрсоцбанком», и почти 26 млн. грн. и 110 тыс. евро по непогашенным трем кредитам перед «Приват Банком»