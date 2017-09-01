​Нардеп Винник решил судиться с пограничной службой

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник подал в Окружной административный суд Киева иск к Государственной пограничной службе.

Народный депутат пытается оспорить действия пограничников, которые, исполняя определение Апелляционного суда г. Киева не выпускают за рубеж народного депутата – должника до полного погашения 350 млн. грн. задолженности перед банком. На данный момент, задолженность депутата погашается путем принудительного взыскания 20% (около 3 500 грн в месяц) из заработной платы через аппарат Верховной Рады.

Заседание по рассмотрения иска скандального депутата-должника Ивана Винника назначено на 8 сентября. Дело будет рассматривать судья Григорович П.О.

Почти год Иван Винник пытается отменить определение Апелляционного суда г. Киева, обращаясь во все судебные инстанции, которые отказали народному депутату и оставили запрет покидать Украину в силе. До 2016 года народный депутат, который ранее вошел в рейтинг самых бедных нардепов, активно посещал дорогие европейские страны: Италию, Швейцарию, Австрию,Франция. Также секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны посещал Россию, правда, с какой целью, узнать не удалось.

Напомним, более трех лет ведется исполнительное производство по взысканию с секретаря парламентского комитета Ивана Винника долга перед несколькими украинскими и международными банками. Общая сумма задолженности 377 млн. грн. Ранее СМИ также писали, что секретарь парламентского комитета и ближайший соратник Сергея Пашинского успел переоформить все имущество на близких родственников и парламентских помощников и даже развестись с супругой.

Сейчас народный депутат проживает в особняке Сергея Пашинского на Липской 19/17, где расположен офис "Народного Фронта".

В начале прошлого года исполнителям удалось разыскать и арестовать катера народного депутата, а также продать через торги электронного аукциона СЕТАМ BMW нардепа. В 2016 году НАБУ заинтересовалось декларацией народного депутата, в котором он «забыл» указать владение долями в компаниям ООО «Азия Фудс», ООО «Узбекплодоовощторг», специализирующихся на оптовой продаже и экспорте сельхозпродукции, а также в разделе «финансовые обязательства» не указал 3,4 млн. задолженности за непогашенный кредит перед «Укрсоцбанком», и почти 26 млн. грн. и 110 тыс. евро по непогашенным трем кредитам перед «Приват Банком»