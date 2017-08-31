В России угрожают "ответом" на выдворение из Украины пропагандистки Курбатовой

В Совете Федерации РФ планируют ввести меры в ответ на выдворение из Украины пропагандистки российского «Первого канала» Анны Курбатовой.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил в Twitter.

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"На первом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры в ответ на похищение и высылку Курбатовой", – заявил он.

На 1-ом же заседании Комиссия Совфеда по информац. политике рассмотрит и предложит конкр. ответные меры на похищение и высылку Курбатовой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 августа 2017 г.

России пора ужесточить политику по отн. к укр. СМИ. Пр. всего, не предоставлять аккредитацию журналистам с заведомо русофобскими взглядами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 августа 2017 г.

Как сообщал УНИАН, журналистку пропагандистского телеканала Анну Курбатову выдворили из Украины и запретили въезд на территорию нашего государства на три года. В СБУ сообщили, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о якобы похищении в Киеве журналистки пропагандистского «Первого канала» Курбатовой.