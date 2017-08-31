В России угрожают "ответом" на выдворение из Украины пропагандистки Курбатовой

00:01, 31 августа 2017
Политика
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Журналистку пропагандистского телеканала Анну Курбатову выдворили из-за деятельности, которая вредила национальным интересам Украины.

Курбатова снимала пропагандистские сюжеты в Киеве / фото vk.com/Анна Курбатова

В Совете Федерации РФ планируют ввести меры в ответ на выдворение из Украины пропагандистки российского «Первого канала» Анны Курбатовой.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил в Twitter.

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"На первом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры в ответ на похищение и высылку Курбатовой", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, журналистку пропагандистского телеканала Анну Курбатову выдворили из Украины и запретили въезд на территорию нашего государства на три года. В СБУ сообщили, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о якобы похищении в Киеве журналистки пропагандистского «Первого канала» Курбатовой.

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Новость в сюжете: Выдворение российской журналистки из Украины
Теги: #российская пропаганда в Украине#выдворение из Украины Курбатовой