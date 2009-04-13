Новую Конституцию для БЮТ пишет таки Медведчук: идея - власть в одних руках

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что сотрудничество Виктора МЕДВЕДЧУКА с Блоком Юлии Тимошенко по подготовке проекта изменений в Конституцию не свидетельствует о его политическом сближении с этим блоком.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Дело».

Л.КРАВЧУК отметил, что В.МЕДВЕДЧУК является специалистом по конституционным проблемам и сейчас он помогает БЮТ в работе над проектом изменений в Конституцию. «Я думаю, что главная его (проекта Конституции) идея - наличие в стране одного центра власти. Управлять всем должен Президент или премьер, потому что пока они управляют вместе, порядка в стране не будет. Думаю, что этим центром станут парламентская коалиция и правительство», - подчеркнул первый Президент.

Также Л.КРАВЧУК высказал мнение, что хоть В.МЕДВЕДЧУК и достаточно опытен и подготовлен, чтобы быть Президентом Украины, он баллотироваться на этот пост не будет. «На кого он может опереться? СДПУ(о) не сможет обеспечить условий для поддержки своего выдвиженца. А все остальные партии имеют своих кандидатов. Поэтому я думаю, что Виктор Владимирович на этих выборах не будет кандидатом в президенты», - сказал он.

Л.КРАВЧУК уверен, что сегодня В.МЕДВЕДЧУК не готовится к возвращению в активную политику и сомневается, что БЮТ может стать его союзником в этом вопросе: «Думаю, что нет. Если бы они (союзники – УНИАН) были найдены, он бы заявил об этом. Мы с ним (МЕДВЕДЧУКОМ) говорили. Он рассказывал, что собирается основать крупную юридическую фирму, которая бы оказывала консультационные услуги политическим силам. Собирались объединить все социал-демократические партии в одну, проводили переговоры с социалистами. Если бы это удалось, он мог бы опереться на эту новую силу».

При этом Л.КРАВЧУК подчеркнул, что стать просто депутатом - мало для В.МЕДВЕДЧУКА. «А стать лидером… В БЮТ уже есть лидер. А на меньшее его амбиции не позволят согласиться», - добавил он.

Говоря о перспективах внесения изменений в Конституцию, первый Президент отметил, что если БЮТ и Партия регионов не договорятся между собой, то Конституция в этом политическом сезоне не будет принята. Хотя ему хотелось бы, чтобы новый Президент уже имел новую Конституцию с четкими правами и обязанностями.

Он не исключил, что эти две политические силы могут объединиться «в пику Президенту» и все-таки проголосовать один из своих вариантов: «В принципе, такое вполне может быть. Это будет в духе нашего политикума».

Также Л.КРАВЧУК не исключил, что после проведения в стране одновременных парламентских и президентских выборов они будут оспариваться и государство на какой-то момент окажется без легитимной власти. «К этому все идет. Сейчас в стране работает только Кабинет министров, поэтому и его хотят отправить в отставку. А зачем? Правительство должно работать до назначения следующего. Формально, оно-то, конечно, станет и.о., но если в стране не будет Президента, не будет парламента, а правительство будет и.о., власти в стране не будет. Появится возможность разворовать все, что не разворовали до этого. И выборы можно будет взять под контроль, «правильно» посчитав голоса», - отметил Л.КРАВЧУК.

Он считает, что такой сценарий сегодня выгоден и «регионалам», и Секретариату Президента, и самому Президенту, которые, по его словам, высказываются за отставку правительства и досрочные выборы. «Они спят и видят, чтобы ТИМОШЕНКО не было при власти», - сказал Л.КРАВЧУК.