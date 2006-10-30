Янукович не исключает пребывания Черноморского флота в Украине после 2017 г.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности продления пребывания Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Безусловно, то, что отвечает интересам Украины, мы будем всегда на защите национальных интересов», - сказал украинский премьер, отвечая на вопрос, не исключает ли он возможности продления срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир ПУТИН 25 октября в ходе "прямой линии" отметил, что «Россия не стремится к досрочному выводу своего флота из Крыма, а договор действует до 2017 года. После этого Москва готова вести переговоры о продлении срока пребывания ЧФ».

26 октября министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что Украина не ведет переговоров относительно пролонгации договора о временном пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

«Речь о продлении сроков пребывания этого (ЧФ РФ) флота сейчас не идет. По линии Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел никакие переговоры не проводятся по этому вопросу», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не давал никаких поручений ни министру обороны, ни министру иностранных дел рассмотреть вопрос о возможности использования мощи ЧФ РФ для обеспечения суверенитета или пролонгации договора.