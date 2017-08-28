Суд арестовал начальника полиции охраны Будника

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины, подозреваемому во взяточничестве, и посреднику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривень каждому. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 25.08.2017 Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс грн каждому", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 августа по подозрению в получении взятки был задержан начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины.

В частности установлено, что чиновник через посредника требовал от жителя Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране. Правоохранителя и посредника задержали при получении взятки в размере 96 тыс грн.