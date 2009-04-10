Криль думает, что открытая избирательная система изменит состав ВР

Народный депутат Украины, лидер «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ убежден, что благодаря открытой избирательной системе состав новой Верховной Рады кардинально изменится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах, комментируя внесенный им в парламент проект Избирательного кодекса.

Лидер “Единого Центра” считает, что при условии принятия новой избирательной системы изменится не только расклад политических сил, но и лицо, придут новые партии, которые будут влиять на коалиционные процессы.

«Сегодня все политики считают своей обязанностью говорить о том, какая хорошая вещь открытые списки, но, к сожалению, не спешат их вводить», - отметил И.КРИЛЬ. По его словам, откровенно против изменения избирательной системы сейчас выступают две политических силы – БЮТ и КПУ: «Этим партиям это не выгодно, поскольку это конкретно лидерские партии», - отметил депутат.

И.КРИЛЬ подчеркнул, что проект Избирательного кодекса, разработанный «Единым Центром”, - это лишь первый шаг к ускорению изменения системы власти. «Уже сегодня парламент может ставить его в повестку дня, председатель ВР, который на всех пресс-конференциях, передачах и телешоу говорит о необходимости введения открытых списков, может ставить этот вопрос в повестку дня, но он не спешит, не очень хочется», - сказал лидер “Единого Центра”.

Кроме того, И.КРИЛЬ отметил, что “Единый Центр” будет ускорять процесс принятия Избирательного кодекса в ВР. «И тогда реально увидим, насколько те политики, которые говорят об изменении избирательной системы, искренни в своих намерениях», - подчеркнул он.