Путин и Тимошенко обсудили новые сроки межгосударственных консультаций
00:32, 10 апреля 2009Политика
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Состоялся телефонный разговор
Премьер-министр РФ Владимир Путин и глава украинского правительства Юлия Тимошенко в телефонном разговоре обсудили возможные новые сроки проведения межгосударственных консультаций на уровне глав правительств двух стран, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков журналистам.
"В ходе беседы обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Украины, итоги состоявшейся на днях встречи министров энергетики двух стран, а также возможные новые сроки проведения отложенных ранее межгосударственных консультаций на уровне председателей правительства двух стран", - сказал Песков.
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