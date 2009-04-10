Путин и Тимошенко обсудили новые сроки межгосударственных консультаций

Премьер-министр РФ Владимир Путин и глава украинского правительства Юлия Тимошенко в телефонном разговоре обсудили возможные новые сроки проведения межгосударственных консультаций на уровне глав правительств двух стран, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков журналистам.

"В ходе беседы обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Украины, итоги состоявшейся на днях встречи министров энергетики двух стран, а также возможные новые сроки проведения отложенных ранее межгосударственных консультаций на уровне председателей правительства двух стран", - сказал Песков.