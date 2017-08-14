Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения депутату Полякову

Апелляционный суд Киева 17 августа рассмотрит жалобу народного депутата Максима Полякова на решение суда первой инстанции о мере пресечения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

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Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры Специализированной прокуратуры Украины подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.