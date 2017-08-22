Труханов: Общественный бюджет Одессы - самый масштабный в Украине

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с авторами проектов Общественного бюджета, чьи идеи победили в ходе голосования на он-лайн платформе "Социально Активный гражданин".

"Вы не на словах, а на деле продемонстрировали свое отношение к городу. Я могу сегодня вас абсолютно обоснованно назвать патриотами Украины и нашего города Одессы. Любое действие на улучшение жизни в нашем городе и, значит, в Украине – это уже патриотизм", - сказал мэр.

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В голосовании приняло участие 148 авторских проектов. 40 из них одержали победу и будут реализованы за счёт бюджета города. Инициативы одесситов коснулись всех социальных сфер: образования, медицины, культуры, спорта и т.д.

За проекты отдали голоса более 40 тысяч одесситов, зарегистрировавшихся на он-лайнплатформе citizen.odessa.ua.

Общественный бюджет Одессы является рекордным по всей Украине и составляет 100 миллионов гривен. В то время, как на социальные инициативы в Киеве выделено 50 миллионов гривен.

"Мы благодарны Вам, что у одесситов появилась уникальная возможность реально вносить свой вклад в развитие города и самостоятельно предлагать свои идеи. Данная платформа - отличная и современная идея. Хоть мы и не специалисты в чертежах и составлении смет, но за время подготовки проекта и этапа голосования, нам удалось много чему обучиться. И это здорово. Это колоссальный опыт", - обратился к Геннадию Труханов один из авторов Артем Зайцев.

По словам Геннадия Труханова, сейчас самое главное - этап реализации проектов.

Уже на старте запуск второй волны Общественного бюджета на будущий год.

"Это не одноразовая акция. Общественный бюджет - важен и нужен нашему городу. И в следующей году мы продолжим этот проект. Я очень рад, что в Одессе столько социально активных граждан. Столько ответственных и целеустремленных людей", - добавил Труханов.