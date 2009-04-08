Ющенко вернул Раде закон о Конституционном суде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, предложения Президента во время рассмотрения указанного закона на пленарном заседании парламента будет представлять заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление” 19 марта.

Этим законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о даче заключения Конституционным Судом Украины по поводу соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в Закон “О Кабинете министров Украины”, установив, что действие акта правительства, который остановлен указом Президента Украины и в отношении которого есть решение КС о признании его отвечающим Конституции или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом.