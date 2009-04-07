Герман рассказала, на что готовы регионалы, чтобы преодолеть кризис

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Анна ГЕРМАН подчеркивает, что главной целью ПР сегодня является преодоление кризиса.

Об этом она сказала сегодня УНИАН, комментируя вчерашнее заявление своего коллеги и однопартийца Рината АХМЕТОВА, в котором он, в частности, отметил: «Конечно я хочу, чтобы это правительство победило, ведь это правительство борется с кризисом для блага всего украинского народа”.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что Партия регионов настроена доброжелательно ко всем, кто хоть что-то делает для блага страны.

Говоря о возможных разногласиях в позициях относительно отношения к действующему правительству среди деятелей Партии регионов, А.ГЕРМАН отметила: «Между нами нет разногласий. Наша основная цель – преодолеть кризис».

«Мы будем способствовать и помогать. Другое дело, что, к сожалению, этому правительству не удается эффективно работать и не удается преодолевать кризис. Потому мы хотим сменить это правительство», - в который раз подчеркнула А.ГЕРМАН.