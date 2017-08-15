Гройсман предлагает разрешить бизнесу относить на затраты инвестиции в образование

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым разрешить бизнесу относить на затраты инвестиции в образование, чтобы не облагать налогом вложенные средства. Об этом глава правительства заявил на селекторном совещании в Днепре.

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«Система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров живет сама по себе, а рынок труда и реальный сектор экономики - сами по себе. Я думаю, важный вопрос - отнесение на затраты инвестиций в образование представителями бизнеса. Это те элементы, которые нужно внедрять», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам министра науки и образования Лилии Гриневич, инвестиции в образование являются условием формирования новой украинской школы через образовательную реформу, которая будет отвечать требованиям рынка труда.