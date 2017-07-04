Новый законопроект об образовании: 12-летка в школе и 7% ВВП на науку

На следующей неделе Министерство образования и науки внесет в Верховную Раду законопроект об образовании. В своем Facebook журналист Кирилл Сазонов отмечает, что в этом законопроекте хорошо разбираются профильные специалисты и учителя, в отличие от широкой общественности.

Читайте такжеВ украинских школах планируют запустить открытый Wi-FiПосле разговора с министром образования Лилией Гриневич, в ходе которого обсуждался данный законопроект, журналист выделил такие пункты:

1. Директора школ теперь будут работать по две каденции (по 6 лет) в одной школе.

"Эта ротация обеспечит приток молодых и прогрессивных кадров", - отмечает журналист.

2. Закон расширяет права тех кто учит, и одновременно тех кто учится. Все просто – вариантов и способов получения образования будет больше.

3. На образование хотят выделять 7% ВВП. Зарплата учителя - минимум 4 прожиточных минимума.

"Это маркеры, которые Минобразования хочет закрепить в законе. Какая дискуссия по этому поводу идет с Минфином вы можете сами представить. Так что цифры в законопроекте есть, но с какими жертвами они пройдут Верховную Раду знает только Бог. И то не факт", - пишет журналист.

4. Переход от школы, которая просто дает ребенку набор знаний, к школе компетентности.

"То есть не мертвые знания, а умения их применять на практике и работать в группах. Велосипед изобретать не стали, просто взяли европейскую модель и адаптировали ее под нашу реальность", - комментирует Сазонов.

5. Введение 12-летнего школьного образования.

Однако, как отмечает журналист, дети не потеряют год. "Сейчас учеба на бакалавра идет по формуле 11+4 (школа+ВУЗ), а будет 12+3", - поясняет он.

6. Контроль за работой педагогов заберут у местных управлений образования и передадут новой независимой инспекции качества знаний.

7. Законопроект разрушит монополию институтов последипломного образования. Учитель сам будет выбирать где и как он собирается повышать квалификацию, а затем ему будет предложена добровольная сертификация. После ее успешной сдачи учитель получит повышение зарплаты на 20%.

8. На сайте каждого учебного заведения администрация будет обязана указывать сколько и из каких источников пришли деньги и сколько и на что было потрачено.

Как отмечает журналист, эта мера позволит прекратить сборы денег с родителей. "Децентрализация, средства передали на места, денег стало больше, их выделяют на те же ремонты школ уже совсем в другом количестве… а с родителей на ремонт все равно собирают", - пишет он.

9. Вводится отдельной статьей термин «Академична доброчеснить». В нем, кроме всего прочего, есть и четкие критерии «академичной недоброчесности». Это плагиат, фальсификации, неверное оценивание. Этот пункт будет касаться не только школ, но и вузов и науки в целом.

10. Будет создано специальное агентство, которое наконец познакомит систему ПТУ с реальным рынком труда.

"Потому что сейчас эти две реальности вообще не пересекаются", - подчеркивает журналист. Также он отмечает, что в перспективе по ПТУ будет отдельный закон, который в настоящее время готовится вместе с ЕС по их стандартам и за их финансирование.

11. В новом законе предусматривается, что в вузах язык нацменьшинств будет использоваться в качестве дополнительного предмета только там, где он нужен для работы. Все преподавание на украинском языке. Кроме того в законе будет отдельно прописано понятие коренного народа – это для крымских татар.

12. Относительно частных школ и садиков вводится формула «деньги ходят за ребенком». Если ребенок учится в частной школе, которая работает по принципу бесприбыльности и устанавливает реальную экономически-обоснованную цену – за каждого ребенка эта школа получит деньги из бюджета. Предполагается, что такая мера позволит снизить стоимость обучения в частных школах.

Также Сазонов отметил, что в настоящее время идет дискуссия по вопросу перевода учителей на работу по контракту. "Во всем цивилизованном мире учителя работают по контракту с учебным заведением и это держит их в тонусе. В Украине пока не получается. Категорически против профильные профсоюзы", - отметил он.