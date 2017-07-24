Розенблат отказывается сдавать заграничные паспорта и угрожает обратиться в ЕСПЧ

Народный депутат Украины Борислав Розенблат отказывается сдавать загранпаспорта и заявляет о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека.

Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня в 9:00 команда моих адвокатов обратилась в Соломенский районный суд столицы с просьбой разъяснить: как на меня могли возложить обязанность сдать загранпаспорт ДРУГОГО человека. Повторяю - не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает «макулатуру», которую дает на подпись судьи. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указана другая личность? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этого».

Розенблат отмечает, что «прокуратура, узнав об этом обстоятельстве, в ручном режиме быстро побежала исправлять описки и в течение часа оказалась в суде, поскольку понимают, что пиар является пиаром, а вот работать надо по закону. Но хочу отметить, что исправить возможно запятую, или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельного пресечения, а это большая процедура».

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Розенблат добавляет, что «это будет достаточным основанием для Европейского суда по правам человека, а для этого пройдем и национальные суды».

Розенблат отмечает, что обратился с жалобой на действия прокурора Владимира Кривенко.

«А еще - всем действиям прокуроров, сатирическим вещам, провозглашенным фальцетом и метанием кодексов на стол, разглашению материалов досудебного следствия и цитированию поэзии - даст оценку квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

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21 июня генеральный прокурор Украины внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова и Розенблата. 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн ​​грн залога и запретил без разрешения следователя покидать город Киев или Житомир.

Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следствия, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

Мера пресечения действует до 12 сентября. Решение суда обжалованию не подлежит.