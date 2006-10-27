Мороз: нужно было остановить процесс вождения козы по кругу

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что присоединение «Нашей Украины» к парламентской коалиции способствовало бы обеспечению баланса интересов политических сил в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на презентации книги «Верховная Рада второго (13-го) созыва: 1994-1998 годы», А.МОРОЗ отметил, что сегодня в составе парламента и в обществе доминирует Партия регионов. Он отметил, что необходимо выстраивать противовесы, используя все возможности для того, чтобы баланс интересов политических сил в стране был обеспечен. «И наличие в коалиции сегодня коммунистов и социалистов и наличие бы там «Нашей Украины» было бы абсолютно не лишним. Я не буду говорить о БЮТ, поскольку там субъективные интересы стоят на первом месте и не о политических вещах там идет речь», - сказал А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ выразил надежду, что широкая коалиция все же будет создана. «Мы объединим Запад и Восток, искусственно расколотый во время президентской кампании 2004 года», - сказал он.

Во время выступления А.МОРОЗ признался, что не хотел быть председателем Верховной Рады Украины этого созыва. «Мне достаточно было того, что мы уже сделали вместе, но нужно было остановить процесс безвластия, процесс, как говорят алкоголики, – вождения козы по кругу, ища такую коалицию, при которой политическая сила, не имевшая достаточных претензий на то, хотела выстроить свою вертикаль власти и на своих политических позициях. Этого нельзя было допускать и ясно, что выход был такой, как произошло», - заявил А.МОРОЗ.

Также внимание в своем выступлении А.МОРОЗ уделил и конституционным изменениям. Он еще раз выразил мнение, что отмена политической реформы закроет Украине путь в Европу. Он выразил мнение, что сегодня вся политическая коллизия, все противостояние и политическая интрига сводятся к тому, или будет завершена политическая реформа, или “мы ревизуем предыдущую систему власти, против которой мы боролись». По мнению А.МОРОЗА, борьба, которая будет происходить в ближайшие месяцы, и позиция Конституционного Суда по поводу политической реформы могут утвердить в Украине линию на демократию и создать нормальное государство Украина, или приведут к негативным последствиям. «И эти авантюрные шаги, их нужно не допустить», - сказал он.