Кандидаты в Президенты в 2009 году могут остаться без госохраны

Кандидаты в Президенты в 2009 году могут остаться без государственной охраны в связи с ограниченным финансированием Управления госохраны.

Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ в интервью газете «Дело» (№ 54 от 6 апреля).

Он сказал, что охрана кандидатов в Президенты в этом году «очень больной вопрос», поскольку из госбюджета ведомству выделили деньги только на защищенные статьи. А средства на президентские выборы и предстоящие командировки, несмотря на просьбы В.ГЕЛЕТЕЯ, никто, по его словам, не предусматривал.

В то же время, добавил начальник УГО, кандидатов на пост главы государства может зарегистрироваться и сто человек, и каждый из них, согласно закону, должен быть защищен госохраной. «Сейчас сижу и думаю, как распределить те крохи, которые мы имеем, и по каким статьям сократить расходы, чтобы обеспечить всем охрану», - отметил В.ГЕЛЕТЕЙ.

Он также сообщил, что в Управлении всего работает 2993 человека. Кроме киевского управления, работает департамент в Крыму и служба комендатуры в Ивано-Франковской области. Подразделения УГО есть еще в некоторых городах страны.