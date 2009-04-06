Ющенко выступит перед студентами
08:59, 06 апреля 2009Политика
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Президент будет говорить о Конституции
Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 60).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, тема выступления - движение государства вперед, которое должна дать новая Конституция.
Также сегодня в 13.00 В.ЮЩЕНКО встретится с председателем Европейского парламента Гансом Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.
Кроме того, в 16.00 Президент Украины проведет встречу с послами стран G-8 (“Большой восьмерки”), послом Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, послами пограничных государств, представителем Европейской комиссии.
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