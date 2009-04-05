Луценко намекает, что в Тернополе за Януковича не голосовали даже спьяну

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает проверить, не было ли фальсификаций на выборах в Тернопольский областной совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, очень неправдоподобно на этих выборах выглядит высокий процент голосов за Партию регионов.

«Скажите мне: кто в здравом смысле поверит, что в четырех районах Тернопольской области Партия регионов набрала первое место? Причем большинство избирателей пришли голосовать после четырех часов? Это на Тернополье, когда церкви уже давно отзвонили, бутылку давно уже распили, а кумовья уже давно почесали все языки! В это может поверить разве что ЯНУКОВИЧ, ну возможно, еще Анна ГЕРМАН», - отметил. Ю.ЛУЦЕНКО.

По убеждению министра, «тернопольские выборы - это зеркало украинского политического театра абсурда». Он сознался, что после тернопольских выборов начал бояться любых украинских выборов по такому рецепту.

«Я вам даю гарантию, что мы сверим списки избирателей, получивших бюллетени, и их подписи сверим с подписями в паспортных столах. Мы увидим ответ на это «тернопольское чудо» Партии регионов, ЕЦ (партии Единый центр - УНИАН) и иже с ними»», - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО

Он выразил предположение, что «в ходе президентских выборов мы можем получить не одного Президента, потому что один - будет объявлен в судах, еще один - по решению ЦИК, а третий заявит, что выборы не состоялись».

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия Единый центр – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия Народный Союз Наша Украина – 8, Блок Литвина – 5.