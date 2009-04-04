По мнению Литвина, Ющенко сделал правильный ход

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает правильным ходом предложение Президента Виктора ЮЩЕНКО провести досрочные президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

"По моему мнению, Президент сделал правильный ход своим предложением", - отметил В.ЛИТВИН.

"Президент прекрасно понимает, что у него сложные перспективы. И он прекрасно понимает, что по окончании срока тот, кто станет президентом, особенно нежелательный его конкурент, он поставит пакет вопросов ему и его окружению, на которые будет очень сложно отвечать", - сказал спикер.

В.ЛИТВИН напомнил, что у президента есть политическая сила: "Я могу сейчас прогнозировать, что в случае этих одновременных выборов он получает шанс присутствовать и там, и там, и он гарантированно заходит в Верховную Раду, потому что он получит поддержку в пределах 5-7%. И будет своя фракция", - сказал он.

"Во-вторых, вполне очевидно, что если такая идея выражена - а по моему мнению, она должна быть продуманной, она не может быть спонтанной, она не может быть какой-то фантазией, импульсом - это свидетельствует о том, что есть определенные договоренности и есть ставка на того, с кем собирается сотрудничать Президент после того, как он оставит свою должность, который будет гарантировать ему безопасность", - прибавил спикер.

На вопрос, существуют ли такие договоренности с ним, В.ЛИТВИН ответил: "Нет, не со мной. Со мной такого разговора не было".

"Еще один аспект. В парламенте, если даже будет развитие сценария неблагоприятного относительно президентства, по отношению к ЮЩЕНКО, то вполне очевидно, что он будет сотрудничать с самой большой фракцией, которая на сегодня есть, - это Партия регионов", - спрогнозировал В.ЛИТВИН.

"Они - союзники. Я даже Партию регионов называю оппозицией действующего Президента. Поэтому в тактическом и стратегическом плане, по моему мнению, это правильный шаг, кое-где, возможно, запоздалый", - прибавил председатель ВР.