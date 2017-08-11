В ГПУ заявили, что Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если подтвердится информация о наличии у него паспортов третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к админответственности, а лица, способствующие такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - написал Енин.

Читайте такжеПограничники рассказали, что сделают с Саакашвили в случае его попытки попасть в Украину

По его словам, личное присутствие Саакашвили на заседаниях суда не может быть основанием для оспаривания права на справедливый суд, "поскольку право на въезд в иностранное государство не является правом, гарантированным Конвенцией и истец может защищать свои интересы через защитника", добавил заместитель генпрокурора.

26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.