Пограничники рассказали, что сделают с Саакашвили в случае его попытки попасть в Украину

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины изымут паспорт у экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Саакашвили и не пропустят его на территорию Украины, если он попытается пересечь государственную границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк во время общения с членами политсовета партии «Движение новых сил», которые пришли под здание Госпогранслужбы с целью выяснить юридические основания недопущения лидера этой политической силы Саакашвили в Украину.

Серватюк отметил, что Госпогранслужба имеет в своем распоряжении указ президента Украины и поручение Государственной миграционной службы Украины в отношении Саакашвили. "В указе и доверенности Государственной миграционной службы указано гораздо больше лиц, которым прекращено гражданство, и действительные документы признаны недействительными. Они внесены в базу данных, и нам поручено, что, в случае выявления таких документов, они должны быть изъяты, и составляется соответствующий документ, который передается Государственной миграционной службе", - пояснил представитель Госпогранслужбы.

В связи с этим, по его словам, в случае выявления на линии паспортного контроля паспорта Саакашвили или других паспортов, которые есть в указанной базе данных и признаны недействительными, пограничники должны их изъять. "Паспорт изымается, обрабатываются документы, и ему на руки выдается справка, что мы изъяли документ, и мы его не пропускаем через линию государственной границы в связи с тем, что документа, который дает право на пересечение государственной границы, этот гражданин не имеет", - сказал первый заместитель председателя Госпогранслужбы.

На уточняющий вопрос, есть ли в распоряжении Госпогранслужбы документ от Службы безопасности Украины о запрете въезда Саакашвили на территорию Украины, Серватюк ответил: "Такого документа нет и никогда не было".

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Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были известны при принятии решения о предоставлении Саакашвили гражданства Украины. По словам Геращенко, Саакашвили скрыл эти факты намеренно, а решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, «которое желает получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные сведения, солгало, предоставило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии».

Саакашвили, в свою очередь, подчеркнул, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять" свое гражданство в суде.