Саакашвили приехал в Венгрию искупаться в озере Балатон
10:17, 11 августа 2017Политика
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В Венгрию Михеил Саакашвили приехал с семьей.
У памятника венгерскому королю Андрашу и украинской принцессе Анастасии \ facebook Mikheil Saakashvili
Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили сообщил, что приехал с семьей в Венгрию.
Читайте такжеСаакашвили в Вильнюсе: литовское гражданство не нужно, я должен вернуть украинское"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
Как сообщал УНИАН, в ГПУ заявили, что Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы.
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