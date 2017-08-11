Саакашвили приехал в Венгрию искупаться в озере Балатон

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили сообщил, что приехал с семьей в Венгрию.

Читайте такжеСаакашвили в Вильнюсе: литовское гражданство не нужно, я должен вернуть украинское"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ заявили, что Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы.