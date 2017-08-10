Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ - нардеп

Попытки российского руководства содействовать дестабилизации ситуации в Украине, в частности, через ухудшение криминогенной обстановки с помощью инфильтрации криминальных элементов из России является существенным основанием для усиления контроля за лицами, пересекающими российско-украинскую границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Украина должна начать процесс введения визового режима с РФ, которая предусматривает сбор биометрических данных всех граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Украины. Кроме того, вызывает беспокойство, что дети граждан Украины, которые пересекают административную границу с оккупированным Крымом, в последнее время опрашиваются сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ без присутствия родителей. Среди вопросов – род занятий родителей, чем занимаются и др.", - сказала она.

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Также Фриз убеждена, что введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом требует применения дополнительных мер безопасности в виде введения виз для граждан Российской Федерации на тех же условиях, на которых эти граждане РФ получают визы стран ЕС.

"Многочисленные факты подрывных действий РФ против Украины, участия граждан РФ в боевых действиях на Донбассе против Украины на стороне российско-оккупационных войск, закрепленный законом Украины статус России, как страны-агрессора, - все это вполне достаточные основания для введения виз с целью усиления контроля над тем, кто и с какой целью въезжает на территорию нашей страны", - отмечает нардеп.

Фриз утверждает, что Кремль прибегнет к симметричным мерам.

"Учитывая то, что граждан Украины безосновательно задерживают и сажают на территории РФ, визовый режим усложнит этот процесс, ведь предоставление разрешения на выдачу визы предусматривает то, что страна не имеет претензий к лицу на въезд. Итак, задержания украинских граждан в России будет труднее обосновывать. Вместе с тем, для тех, кто выступал против безвиза с Европой, введение виз с Россией не должно стать проблемой", - добавила она.