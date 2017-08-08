Геращенко раскритиковала западных партнеров за совет "заморозить" тему Крыма

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала советы некоторых зарубежных политиков относительно решения вопроса российской агрессии в Украине. Об этом она написала в Facebook.

"Некоторые иностранные чиновники советуют нам сначала решить проблему Донбасса, а потом Крыма... Мы не прислушиваемся к этим советам. Мы идем параллельными треками, шаг за шагом и день за днем приближая освобождение Крыма и Донбасса. Политико - дипломатическим способом. Усиливая украинскую армию. Потому что и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму живут граждане Украины. И Донбасс , и Крым - это украинские территории", - подчеркнула она.

В то же время, по словам Геращенко, эти иностранные партнеры избегают разговоров на тему их обязательств относительно гарантий безопасности Украины и защиты прав человека на всем европейском континенте.

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"Часто наши европейские партнеры делают громкие заявления в защиту украинских ГО ( это их полное право, тем более они поддерживают эти ГО), но молчат, как в рот воды набрали , относительно арестов в Крыму, суровых приговоров российской оккупационной власти против украинцев или крымских татар", - добавила она.

"Мы не дадим ЕС и США об этом забыть, и снять с повестки дня", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а потом поднимать вопрос о Крыме.