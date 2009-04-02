Глава Нафтогаза Дубина - третий месяц на больничном
Зам пожелал выздоровления
|Игорь ДИДЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.
«Олег ДУБИНА все еще находится на больничном», - сказал И.ДИДЕНКО.
Отвечая на вопрос, не планирует ли О.ДУБИНА написать заявление об отставке в связи с состоянием здоровья, И.ДИДЕНКО сказал: «Нет, давайте лучше пожелаем ему скорейшего выздоровления».
Как сообщал УНИАН, после газовых переговоров в Москве, которые завершились 19 января, 22 января с. г. О.ДУБИНА попал в клиническую больницу «Феофания» (Киев) в прединфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.
23 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.
В то же время по информации заместителя руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, О.ДУБИНЕ “на диагностическом этапе был применен метод коронарографии, который исключил необходимость в проведении эндоваскулярного хирургического вмешательства”.