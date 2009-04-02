Глава Нафтогаза Дубина - третий месяц на больничном

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА все еще находится на больничном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Олег ДУБИНА все еще находится на больничном», - сказал И.ДИДЕНКО.

Отвечая на вопрос, не планирует ли О.ДУБИНА написать заявление об отставке в связи с состоянием здоровья, И.ДИДЕНКО сказал: «Нет, давайте лучше пожелаем ему скорейшего выздоровления».

Как сообщал УНИАН, после газовых переговоров в Москве, которые завершились 19 января, 22 января с. г. О.ДУБИНА попал в клиническую больницу «Феофания» (Киев) в прединфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.

23 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.

В то же время по информации заместителя руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, О.ДУБИНЕ “на диагностическом этапе был применен метод коронарографии, который исключил необходимость в проведении эндоваскулярного хирургического вмешательства”.