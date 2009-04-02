Регионалы решили заночевать в сессионном зале ВР

Депутаты из фракции Партии регионов, которые сегодня заблокировали президиум и трибуну парламента, будут находиться в сессионном зале и ночью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил: «У нас определены группы депутатов, которые будут находиться в сессионном зале и днем, и в ночной период».

Он также отметил, что блокирование работы парламента будет происходить и завтра.

По его словам, кроме того, завтра по всей Украине и в Киеве состоятся митинги.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что главной целью блокирования работы парламента является требование о подаче правительством на рассмотрение парламента антикризисной программы.