Имущество Насирова было арестовано еще в марте – адвокат

Защита отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова уже изучила около десятой части материалов уголовного производства.

Об этом сообщил один из адвокатов Насирова Александр Лысак.

"Следственные действия по делу завершены. Мы сейчас знакомимся с материалами производства. В деле 237 томов. За неделю мы ознакомились с 27 томами, то есть у нас где-то получается по 4 тома в день", - сказал он.

Лысак также отметил, что имущество Насирова было арестовано еще в марте.

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Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.