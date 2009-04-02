Тимошенко до второй половины дня - ни жива, ни мертва?

Сегодня после обеда Международный валютный фонд даст ответ относительно продолжения своей работы с Украиной в рамках предоставления кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

“У нас во второй половине дня будет сообщение МВФ относительно их решения о продолжении работы миссии Фонда с Украиной. Но это лишь во второй половине дня”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она высказала надежду, что решение будет положительным, и сотрудничество между МВФ и Украиной продолжится.

Премьер заверила, что все, что необходимо будет от правительства для корректировки и возобновления действия программы сотрудничества с МВФ, будет сделано.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенные правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№4266), а также изменения законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.