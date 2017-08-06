Порошенко и Гройсман поздравили военных летчиков с Днем Воздушных сил

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Поздравляю военных летчиков с Днем Воздушных сил! Желаю мирного неба над головой и непоколебимой веры в победу», - написал глава государства в Facebook.

К поздравлению прикреплено видео победного выступления военных летчиков 831-й бригады тактической авиации на авиационном показе The Royal International Air Tattoo в Великобритании.

С профессиональным праздником защитников украинского неба поздравил и глава правительства.

«Ваше мастерство и мужество в противостоянии агрессору заслуживает высочайшего уважения. Желаю мирного неба. Украина гордится вами!» - говорится в сообщении Гройсмана на странице в Facebook.