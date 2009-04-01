ЦИК: госреестр избирателей к выборам Президента будет готов

Центральная избирательная комиссия подготовит Государственный реестр избирателей до дня выборов Президента Украины 25 октября 2009 года.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Центральная избирательная комиссия сейчас завершает первичное наполнение реестра, и у нас есть все основания считать, что очередные выборы Президента в 2009 году состоятся с использованием всех механизмов и процедур, предусмотренных Законом Украины «О Государственном реестре избирателей». Списки для голосования будут составлены уже в соответствии с этим законом», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, реестр уже сейчас практически наполнен. «Мы планируем 7 апреля начать передачу недостающей компьютерной техники органам ведения реестра. Существующий сегодня дефицит будет полностью устранен за счет международной технической помощи, предоставленной ОБСЕ. После этого останется завершить сертификацию всей системы реестра, и мы перейдем к стадии первичного уточнения персональных данных Государственного реестра избирателей. В целом реестр и органы ведения реестра будут готовы к тому, чтобы составлять списки избирателей значительно раньше, чем 25 октября. Тут у нас особого беспокойства не существует», - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Представитель ЦИК также напомнил, что в законе о государственном бюджете на 2009 год на проведение президентских выборов предусмотрено 712 млн. грн. «В конце 2008 года Центральная избирательная комиссия утвердила и направила в Верховную Раду и Кабинет министров представление в отношении объема средств, необходимых для подготовки и проведения выборов Президента. В соответствии с этим представлением, сумма необходимых средств составляет 941 млн. грн», - уточнил он.

М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что сумма необходимых для проведения выборов средств рассчитывалась Центризбиркомом в условиях отсутствия решения парламента о назначении даты выборов. «На момент, когда ЦИК рассматривала этот вопрос, нельзя было исключать того, что избирательный процесс может происходить в двух бюджетных годах – 2009-м и 2010-м. Для детального расчета расходов каждого бюджетного года нам не хватало постановления Верховной Рады, устанавливающего дату выборов, поэтому мы представили соответствующим органам всю сумму необходимых расходов без распределения по годам», - пояснил представитель ЦИК.

По его словам, предусмотренные бюджетом 712 млн. грн. являются достаточной суммой для проведения первого тура голосования. «Этой суммы более чем достаточно, чтобы провести голосование 25 октября, для подготовки которого необходимо 651 млн. грн. Но если придется проводить повторное голосование – так называемый второй тур – этих средств не хватит. Мы надеемся, что парламент внесет изменения в закон о бюджете, увеличив соответствующую статью расходов до 941 млн. грн. Хотя основная часть средств законом уже предусмотрена», – подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Представитель ЦИК также считает, что действующий Закон «О выборах Президента Украины» позволяет провести очередные президентские выборы. «Я считаю, что выборы Президента могут быть подготовлены и проведены на основании действующего закона. Он, конечно, с 2004 года несколько устарел, но при наличии политической воли еще может быть усовершенствован в ближайшие недели. Хотя и без внесения изменений, закон технически позволяет провести выборы президента в соответствии с Конституцией. Главное, чтобы «правила игры» были зафиксированы хотя бы за месяц до начала избирательного процесса и оставались неизменными до его завершения», - резюмировал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует в начале апреля этого года передать Центральной избирательной комиссии офисное оборудование и компьютеры для проведения выборов на сумму 1,6 млн. евро.

Оборудование будет передано в рамках долгосрочного избирательного проекта, который реализуется с 2008 года, в контексте очередных выборов Президента Украины. Предполагается, что эти компьютеры и принтеры будут переданы 755 избирательным комиссиям.

Первичное наполнение данными государственного реестра избирателей было начато 15 января 2009 года. Согласно предварительным расчетам, ЦИК планировала завершить формирование государственного реестра в середине 2009 года.