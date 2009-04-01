НАТО - Украине: со времени саммита в Бухаресте ничего не изменилось

Подходы НАТО к расширению, в том числе за счет Украины и Грузии, не изменились.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

«В целом ничего не изменилось со времени Бухарестского саммита, когда были установлены принципиальные подходы», - сказал он. «Другое дело, что Украина и Грузия пока не готовы к членству в НАТО», - добавил Дж.АППАТУРАЙ.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран - членов НАТО приняли политическое решение о том, что Украина и Грузия должны стать членами этой организации в будущем, однако отказались предоставлять им План действий относительно членства, решив, что обе страны не готовы для получения такого плана.

2 декабря на заседании Совета Североатлантического альянса в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им Планов действий относительно членства в Альянсе.