Семья Луценко имеет 450 кв. м. жилья, три авто и... министра с гостинкой

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, согласно декларации о доходах, которая обнародована на официальном сайте Министерства внутренних дел, в прошлом году заработал 237 тыс. 327 грн. 83 коп., из которых материальная помощь составила 6 тыс. 108 грн. 80 коп.

В то же время члены семьи Ю.ЛУЦЕНКО в 2008 году получили доход в сумме 1 млн. 81 тыс. 580 грн. 87 коп., из которых страховое возмещение составило 87 тыс. 333,43 грн., а доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности 449 тыс. 695,59 грн. В том числе заработная плата членов семьи министра - 544 тыс. 551,65 грн.

Согласно декларации, семья Ю.ЛУЦЕНКО имеет в частной собственности недвижимое имущество в виде земельного участка площадью 0,0775 га, а также жилой дом площадью 203,9 кв. м, квартиру площадью 244 кв. м и гараж площадью 32,2 кв. м.

В соответствии с поданной декларацией, Ю.ЛУЦЕНКО имеет в своей собственности квартиру площадью 27,5 кв. м.

Кроме того, члены семьи Ю.ЛУЦЕНКО имеют в частной собственности легковые автомобили «Инфинити» с объемом двигателя 3,5 л, «Хюндай» с объемом двигателя 2 л, автомобиль «Фольксваген» с объемом двигателя 2,5 л, мотоцикл «Хонда» с объемом двигателя 600 куб. см.

На счетах в банковских и других финансово-кредитных учреждениях у Ю.ЛУЦЕНКО размещено 45 тыс. 836 грн. 80 коп., у членов его семьи - 50 тыс. 241 грн. 98 коп.