Порошенко: на восстановление боеспособности Воздушных сил выделен миллиард гривень

Президент Петр Порошенко заявляет, что на восстановление боеспособности, содержание и эксплуатацию вооружения и техники Воздушных сил ВСУ из госбюджета выделен 1 млрд грн.

Читайте такжеПорошенко на истребителе МиГ-29 прилетел поздравить военных летчиков с праздником (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжеств ко ДнюВоздушных сил ВСУ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

«На восстановление боеспособности, содержание, эксплуатацию и ремонт вооружения и военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд грн», - заявил Порошенко.

По словам президента, этого достаточно, чтобы поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения и военной техники.

«Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы», - добавил глава государства.

«На протяжении первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже поставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, МиГ-29, Ан-26, Л-39, радиолокационные комплексы «Малахит», «Пеликан» и др.», - добавил Порошенко.